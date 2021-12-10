Spor, Tatvan’ı cazibe merkezi haline getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor, Tatvan’ı cazibe merkezi haline getirdi

İHA

Spor, Tatvan’ı cazibe merkezi haline getirdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde spor alanında yapılan yatırımlar, ilçeyi cazibe merkezi haline getirdi.
Birçok alanda olduğu gibi spor alanında da Bitlis’in gururu olan Tatvan’da, son 10 ayda yapılan çalışma ve yatırımlar ilçeyi adeta cazibe merkezi haline getirdi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz ile birlikte başlayan büyük değişim ve dönüşüm sayesinde ilçede büyük başarılara imza atıldı. 10 yıldır yapılamayan işler, 10 ay gibi kısa bir sürede tek tek tamamlanırken, spor alanındaki büyük değişim ve dönüşümün de önü açılmış oldu.
Yaklaşık 100 bin nüfusun bulunduğu Tatvan ilçesinde son dönemde kurulan tesisler sayesinde özellikle gençler artık boş vakitlerini spor yaparak geçiriyor. Birçok branşta spor kurslarının aktif olarak devam ettiği ilçede, gençlerin yüzde 35’e yakını en az bir spor dalıyla ilgileniyor. 11 bin 150 lisanslı sporcunun bulunduğu Tatvan’da, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarılar, birçok sporcunun da milli sporcu olma gururunu yaşamasına neden oldu. Futbolda 200, basketbolda 75, güreşte 245, atletizmde 30, tekvandoda 245, Muaythai – Kickboks’ta 350, hentbolda 100, judoda ise 50 sporcu olmak üzere toplam bin 300 sporcunun bulunduğu Tatvan’da, gerek ulusal ve gerekse uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarılar adeta göğüs kabartıyor.
Tatvan’daki spor faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz, ilçede spor alanında yaşanan büyük değişim ve dönüşümün bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Tatvan’ın özellikle spor alanında her geçen gün gelişim kat ettiğini, buna bağlı olarak başarı oranının da ciddi anlamda arttığını ifade eden Doymaz, “Spor alanında ilimizin lokomotifi konumunda olan Tatvan ilçemizde, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu anlamda 10 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 1 milyon liralık bir harcama ile birçok çalışmaya imza attık” dedi.
İlçede 10 ayda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Doymaz, “Futbol sahası ve kapalı spor salonunda ayrı ayrı işler yapıldı. Bu anlamda futbol sahamızda, idari binanın bakımı ve iç dış boyaması yapılarak saha aydınlatması için 20 adet led takıldı. Dıştan girişleri engellemek için duvar örüldü ve jiletli tel örgü örüldü. Futbol sahası için 2 adet kale direği, amatör kulüpler için 2 adet minyatür kale direği getirildi. Futbol sahası tabelası ve idari bina tabelası yapıldı. Futbol sahası giriş korkulukları demiri yapıldı. Futbolcular, amatör kulüpleri öğrencileri ve ailelerinin dinlenmesi veya maçları izlemeleri için 2 adet çardak kuruldu. Kapalı spor salonumuzun etrafına çim ekildi, sporcu ve ailelerinin dinlenmesi için 5 adet çardak kuruldu. Dış ve iç cephe boyası yapılarak protokol tribünü, fizyoterapist odası, branşlar için malzeme deposu yapıldı. Antrenörlerin öğrencileri ve velileri ile birebir iletişim kurması için antrenör odası yapıldı. Yıllardır güreş hocası ve öğrencilerinin antrenman salonu yoktu ve sorun yaşanıyordu. Çalışma ile güreş salonu yapıldı. Masa tenisi salonu, tekvando salonunun iç boyaması, Muaythai odası ile kapalı spor salonu içi komple boyandı. Çevre düzenlemesi için spor salonu etrafı komple parke taşı ile döşendi. Devrim denecek bir yatırımla yıllardır sakatlanmalara yol açan zeminin sökülüp, yenilendi. Spor salonunun etrafına komple ışıklandırma yapıldı” ifadelerini kullandı.
Çalışmaların bundan sonra da aralıksız devam edeceğini kaydeden Doymaz, yapılan çalışmalara destek ve katkılarından dolayı ilçe Kaymakamı Tekin Erdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürsoy’dan fırın denetimi
YEREL HABERLER Başkan Gürsoy’dan fırın denetimi
Türkiye’nin gol yemeden namağlup takımı Bitlis’ten Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü’nün başarısı 96 yıllık Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü 6 maçta 21 gol atıp hiç gol yemedi Beraberliği dahi bulunmayan Özgüzeldere Spor Kulübü gözünü şampiyonluğa dikti
YEREL HABERLER Türkiye’nin gol yemeden namağlup takımı ...
Bitlis’te kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Bitlis’te kar yağışı etkili oldu
Vali Çağatay’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Çağatay’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ...
Sahil güvenlikten Vali Çağatay’a ziyaret
YEREL HABERLER Sahil güvenlikten Vali Çağatay’a ziyaret
Bitlis'te 'Okullar Arası Güreş Müsabakaları' başladı
YEREL HABERLER Bitlis'te 'Okullar Arası Güreş Müsabakaları' başladı
Bitlis merkezde kar yağışı
YEREL HABERLER Bitlis merkezde kar yağışı
Fotoğraf sanatçıları Bitlis’in tanıtımı için bir araya geldi
YEREL HABERLER Fotoğraf sanatçıları Bitlis’in tanıtımı için bir ...
Tatvan’da “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma Stratejisi Eylem Planı” toplantısı
YEREL HABERLER Tatvan’da “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma ...
Tatvan’da “Finansal Okur- Yazarlık ve Bütçe Yönetimi” eğitimi
YEREL HABERLER Tatvan’da “Finansal Okur- Yazarlık ve Bütçe Yönetimi” ...
Tatvan’da “Kırsal Kalkınma Destekleri” toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Tatvan’da “Kırsal Kalkınma Destekleri” toplantısı ...
Bitlis’te metruk binaların yıkımları görüşüldü
YEREL HABERLER Bitlis’te metruk binaların yıkımları görüşüldü
Ahlat Lavanta Parkı Projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak
YEREL HABERLER Ahlat Lavanta Parkı Projesi fotoğraf turizmine katkı ...
Bitlis AKUT Başkanı Epözdemir: “Deprem öncesi alınacak önlemler hayat kurtarıyor”
YEREL HABERLER Bitlis AKUT Başkanı Epözdemir: “Deprem öncesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.