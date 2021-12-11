Tatvan’da “Toplumsal Şiddete Karşı Farkındalık” programı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde toplumsal şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi.

Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen program şiir dinletisi ve sinevizyon gösterisiyle başladı. Programa Tatvan Ticaret Odası Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Ecvet Avcı, Nemrut Jeopark Derneği Başkanı Fuat Okuyucu, İnşaat Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşma yapan Sevgi Seli Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Tiyatrolar Birliği Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Hakan Torun Oral, toplumsal şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir program düzenlendiğini belirterek, “İnşallah bu tür konularda daha duyarlı olunur ve destek verilir. Kendimizi ifade edip geliştirmemiz lazım. Yerinde oturan hiçbir cesur insan alkışlanmaz, alkışlar her zaman sahneye çıkanlar içindir” dedi.

Aile Danışmanı İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya ise, “Fiziksel ve psikolojik olan şiddeti en aza indirgemek için önce kendi içimizden şiddet potansiyelini en aza indirgemek gibi bir sürecimizin olması gerekiyor. Sevgi Seli Kültür ve Sanat Derneğinin bu tarz çalışmalarının devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Dileriz bu toplumsal bilince bizim de kendi nezdimizde güzel bir katkımız olur” şeklinde konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin de, “Sivil toplum kuruluşları olarak her türlü oluşacak olan farkındalıkta elimizden gelen desteği sağlayacağımızı ve sivil toplum kuruluşlarının da üzerlerine düşenleri yapmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tiyatro Oyuncusu Berivan Aydın, kimsenin ölmesini ve eziyet görmesini istemediklerini belirtmek amacıyla tiyatro gösterisi düzenlediklerini kaydetti. Program, Sevgi Seli Kültür ve Sanat ekibinin “Dünya’yı Sevgi Kurtaracak” adlı tiyatro gösterisiyle sona erdi.

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