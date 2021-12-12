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2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen

İHA

2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dünya'nın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini kaplayan sis bulutu seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Tatvan'da önceki gün etkili olan kısa süreli kar yağışı yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Bugün ise ilçe merkezinde güneşli hava etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sis bulutu etkili oldu. Öğle saatlerinde şehrin üzerine çöken sis bulutu şehri tamamen kaplarken, yüksek kesimler ise seyrine doyumsuz bir manzara ziyafeti sundu. Etkili olan sis bulutu Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Dünya'nın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini tamamen kaplayıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Nemrut Kalderasında göl üzerine çöken bulutlar kalderanın doğal güzelliğine ayrı bir güzellik katarken, Van Gölü üzerine çöken bulutlar ve Nemrut zirvesinden bakıldığında Süphan Dağı ise ayrı bir güzellik sundu.
Öte yandan; kendine hayran bırakan manzarasıyla görsel şölen sunan sis bulutunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise soluğu zirvede aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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