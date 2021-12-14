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5 bin öğrenci Van Gölü’nün gizemini gördü Adilcevaz’da bir haftada 5 bin öğrenci ‘Su Altı Mikrobiyalitleri Sergisi’ni gezdi

İHA

5 bin öğrenci Van Gölü’nün gizemini gördü Adilcevaz’da bir haftada 5 bin öğrenci ‘Su Altı Mikrobiyalitleri Sergisi’ni gezdi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde öğrenim gören 5 bin öğrenci, Van Gölü’nün gizemlerinin gün yüzüne çıkarıldığı su altı fotoğrafları sergisini gezdi.
Adilcevaz Kaymakamlığı, Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ve Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneğinin çalışmaları sonucunda yapılan dalışlarla Van Gölü’nün derinliklerinde çekilen 40 fotoğraftan oluşan sergiyi vatandaşların yanı sıra öğrenciler de gezme imkanı buldu. Bir hafta boyunca ilçe merkezinden ve köylerden minibüslerle Adilcevaz Kaymakamlığına getirilen 5 bin öğrenci, buradaki sergiyi gezerek Van Gölü’nün gizemli dünyasını görmüş oldu. Van Gölü’ne değişik zamanlarda yapılan dalışlarda gölün derinliklerinde bulunan mikrobiyalit ve batık gemilerin fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen öğrenciler, sergi sonrası Adilcevaz Kaymakamlığı konferans salonunda yine Van Gölü’nün derinliklerinde çekilen görüntülerden oluşan kısa filmi izleme imkanı buldu.
Burada Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol tarafından öğrenciler bilgilendirilirken, sunumun sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları da yönelttiler.
Sergiyi gezen öğrenciler, Van Gölü’nün altındaki gizemleri, mikrobiyalit ve batık gemileri ilk defa gördüklerini ve şaşırdıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir’e teşekkür ettiler.
Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, bir hafta boyunca 5 bin öğrenciyi Van Gölü’nün gizemli dünyasıyla buluşturduklarını söyledi. Demir, “Günümüz dünyasında her şehrin bir hikayesi var. Bizler de şirin ve doğal ilçemiz Adilcevaz’ın güzelliklerinden istifade edip, bir hikaye oluşturmak istedik. Bunu da üçlü sac ayağına oturttuk. Öncelikle sahillerimizdeki mikrobiyalit sahalarının su altı milli parkı ilan edilmesi için bakanlığımıza başvuruda bulunduk. Bu konu ile ilgili olarak bir farkındalık oluşturabilmek için Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneğinin sahillerimizde çekmiş olduğu fotoğraflarla bir sergi düzenledik. Bunun da son halkasını dalış okulu ile tamamlama gibi bir hedefimiz var ki bunu da gerçekleştirmemiz halinde ilçemizin dalış turizmi açısından cazibe merkezi haline geleceğini ümit ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sergimizi açmıştık. Çok da ilgi gördü. Daha sonra biz bunu Bitlis’e taşıdık. Bu hafta da köylerimizdeki ve mahallelerimizdeki öğrencilerimizi buraya getirerek sergiyi gezmelerini sağladık. Amacımız bu mikrobiyalitleri tanıtmaktı. Şu anda Adilcevaz’ın bütün evlerinde ve hanelerinde mikrobiyalit sohbetleri aileler arasında geçmektedir. Toplam 6 bin öğrencimiz var. 5 bine yakını bu sergiyi gezdi. Yüzde 80 gibi. Ama öğrencilerimizin tamamını bu sergiye getireceğiz. Daha sonra vatandaşlarımızı buraya getirip gezdirmeyi planlıyoruz” dedi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da Van Gölü’ndeki mikrobiyalitlerin tespitini yaparak halkın beğenisine sunmak istediklerini söyleyerek, “Mikrobiyalit daha çok bizim Anadolu’da sarkıt ve dikit manasında bir oluşum diyelim. Van Gölü mercanlarının bir kısmı 1520 metreye kadar yükselebiliyor. Büyük bir değer. İnşallah bu memleketimizde turizmi canlandıracak” diye konuştu.

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