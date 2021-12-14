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Bitlis’te 2020-2021 eğitim öğretim yılı yılsonu değerlendirme toplantısı

İHA

Bitlis’te 2020-2021 eğitim öğretim yılı yılsonu değerlendirme toplantısı

Bitlis’te 2020 2021 eğitim öğretim yılı yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bitlis Öğretmen Evinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz basın mensuplarıyla bir araya gelerek yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen Korkmaz, 2002 yılından 2021 yılına kadar yapılan birçok faaliyetleri açıklayarak yapılacak projeler hakkında konuştu. Yılsonu değerlendirmelerinde bulunan Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis’te son 20 yılda eğitim öğretim alanında yaptıkları çalışmalar ve iyileştirmeler kapsamında açıklamalarda bulundu. Korkmaz, “Bitlis’te son 20 yılda yaptıklarımız 2002 yılında bin 832 derslik vardı şimdi ise 5 bin 270 dersliğimiz var. 2 bin 483 öğretmen vardı bugün itibariyle öğretmen ve idareci sayımız 7 bin 33, 2002 yılında bu ilde 18 lise vardı bugün itibariyle 63 lisemiz var. 2002 yılında 67 bin 186 öğrencimiz varken bugün 89 bin 477 var. 2002 yılında 9 spor salonu varken şimdi ise 39 tane spor salonumuz var. 2002 yılında 10 tane pansiyon varken, bugün 41 tane pansiyonumuz var. 2002 yılında 13 tane yatılı bölge okulumuz varken şimdi ise 20 tane var. O zaman hiç Fen Lisemiz yoktu şimdi ise 2 tane Var. Bir tane Sosyal bilimler lisemiz var. Özel öğrencilerimiz dediğimiz engelli öğrencilerimize yönelik 4 tane okul açtık. Güroymak’ta, Ahlat’ta, Adilcevaz’da ve Tatvan’da ikinci kademesini açtık. Bizim özel öğrencilerimizin gidebileceği şu an da 6 tane okulumuz var. Şu an da Hizanda çalışıyorlar. 2 tane BilimSanat Merkezi açıldı” dedi.

“Kırsal kesimlere 93 okul yaparak kız çocuklarının eğitime erişimi yüzde 50 yükseldi”
“Bu kadar icraatin içinde en fazla sevindiğim 2 şey var. Birincisi, kırsala son zamanda 93 tane ortaokul yaptık” diyen Korkmaz, “Bu okullarla birlikte devamsız kız öğrencimiz kalmadı. En azından kırsaldaki her 100 kız çocuğundan 96 tanesi ortaokul mezunu oldu. Bu öğrencilerimizin liseye erişimi yüzde 50 seviyelerine yükseldi” dedi.

“2020 yılında 36 bin 482 kare güçlendirme yaptık”
İl genelinde meslek lisesi genelinde yaptıkları çalışmadan bahseden Korkmaz, “Tatvan’da Denizcilik Lisemiz var aynı zamanda Ticaret Lisesi var bunlar Meslek Lisesi altında toplandı. Denizcilik Lisesinin bahçesine müthiş bir mutfak yaptık. İkinci dönemden itibaren tüm taşımalı öğrencilerimizin yemeklerini vereceğiz. Mevcut olanları güçlendirdik. 5 tane atölye yaptık. Yalnız binaların fiziki yapısı tek değil, içerisindeki üretim niteliği de arttı. İl genelinde 19 tane tekstil atölyesinde 78 bin insan çalışıyor. Eğitimci olarak bu alt yapıya insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Mesleki eğitimde arkadaşlarımız bunu üzerine çalışıyor. Pandemi zamanında Meslek Liselerimiz çok fazla çalıştı. Çevrede kimya atölyesi yoktu 28 günde bu atölyeyi kurduk. Günde 10 ton üretim kapasitesi var. Binalarımızın tüm boya ihtiyacı da bu atölyeden karşılanıyor” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığını ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyasıyla toplamda 374 kütüphane yaptık”
“Bitlis merkezde, Güroymak’ta, Tatvan’da, Hizan’da mobilya bölümündeki meslek liselerinde bakanlığın bu yıl 5 bin takım diğer illerin sıra ve masa ihtiyaçları bu okullarda üretiliyor” ifadelerini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:
“Milli Eğitim Bakanlığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası başlattı. Bir ay önce bizim ilde 519 okulumuzun 394’ünde kütüphane yoktu. Biz bu süreçte bugün itibariyle 305 tanesini bitirdik. Cuma gününe kadar 69 kütüphanemizde bitti mi 374 tane kütüphanemiz bitmiş olacak.
Bizim hedefimiz doğalgazın gittiği her köşedeki okulumuza doğalgazı götürmek. Çünkü hem ekonomik yönden çok tasarruflu hem de eleman kazanıyoruz, temizliği var. Sadece bu okullarda fiziki alt yapıyı iyileştirmedik. Bu okulların hepsinde kütüphane açıp atölyeleri elden geçirip yeni atölyeler açtık. Sahil alanındaki okullarımız turizme açık yerlerdir. Otelcilik alanında etkin ve yetkin öğrenciler yetiştireceğiz. 2011’den bu yana bir eğitim kültürü oluştu. Öğrencinin başarıya odaklanması ve yetiştirilmesinde artış yapıldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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