Bitlis'te, 16 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 16 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, sürücü B.D. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN
2021-12-14 22:10:55
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