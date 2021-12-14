Bitlis'te, 16 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 16 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, sürücü B.D. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN

2021-12-14 22:10:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.