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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da İngilizce kursu açıldı

İHA

Tatvan'da İngilizce kursu açıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliğinde İngilizce kursu açıldı.
Tatvan Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle vatandaşlara temel A1 seviyesinde İngilizce kursu verilmeye başlandı. Ücretsiz olarak 75 gün boyunca sürecek olan eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilecek.
Kursa katılan öğrencilere temel seviyede bir dil eğitimi verildiğini ifade eden İngilizce Öğretmeni Tuğba Bayram, “26 kişilik sınıfımızda gayet interaktif bir şekilde derslerimizi sürdürüyoruz. 2 buçuk aylık bir kurs programı olacak. Ardından A2 kursumuzu açacağız. Klasik yöntemlerin dışında daha çok konuşma ve dinleme üzerine derslerimiz geçiyor. A1 seviye İngilizce dersinde asıl amaç, öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme, kendilerini basit cümlelerle tanıyabilme, karşıdakileri anlayabilme üzerine temel seviyede bir dil eğitimi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. A2 kursunda ise daha çok konuşma ve dinleme aktivitesi yaparak öğrencilerin özgüvenlerini arttırıp kendilerini rahatlıkla anlatabileceği bir dil eğitimi vermek istiyorum” dedi.
İngilizce kursuna katılan Ruken Bingölbadi, “Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nin bize ücretsiz olarak sunmuş olduğu bu kurstan elimizden geldiğince hocalarımızın da desteğiyle yararlanmaya çalışıyoruz. Yurt dışı hayallerim olduğu için şu anda bu sertifikayı almak istiyorum. Üniversite mezunuyum. İnşallah öğrenimimi tamamladıktan sonra yurt dışına çıkmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.
Hedefinin İzmir 9 Eylül Üniversitesi olduğunu belirten Pervin Altek isimli kursiyer de, “İngilizce kursu için haftada 6 gün Gençlik Merkezi'ne geliyorum. Öğretmenlerimiz burada devletimizin de yardımıyla ücretsiz kurs veriyorlar. Hedefim İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde İngilizce mütercim tercümanı olmak. Bunun için bayağı bir çaba göstermem lazım. İyi bir hedefim var. Olması için de çok çalışmam gerekiyor. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Bu kurstan çok memnunum” diye konuştu.

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