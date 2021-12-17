Otomobille tır çarpıştı: 1 ölü

Bitlis’in Güroymak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, BitlisGüroymak karayolu üzerinde meydana geldi. Güroymak istikametine ilerleyen A.Ö. (44) yönetimindeki 23 AAD 244 plakalı Renault marka otomobille karşı yönden gelen Volvo marka tır, yoğun kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması sonucu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.