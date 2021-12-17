Minik çocuklara emniyet kemeri eğitimi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezi (ADEM2) tarafından 36 yaş aralığındaki çocuklara emniyet kemeri eğitimi veriliyor.

Türkiye’de artan trafik kazalarındaki ölümlerin büyük çoğunluğunun emniyet kemeri takılarak önlenebileceğini dile getiren ADEM 2’de anaokulu öğretmeni Sedef Acar, “36 yaş aralığındaki çocuklara en temelden emniyet kemerinin ve trafik ışıklarının önemini öğretmek amacıyla hem uygulamalı hem de sinevizyon gösterileri eşliğinde eğitim veriyoruz. 36 yaş aralığındaki öğrencilerimizi alıyoruz. Şu anda öğrencilerimize emniyet kemerinin önemini anlatıyoruz. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza anlatıyoruz. Buradaki amacımız, çocukların en temelden hem görsel hafızalarına hem de onlara hitap etmesi için hayatları boyunca ne kadar önemli olduğunu anlamalarını sağlıyoruz. Emniyet kemerinin arabada takılması gerektiğini, yayaların ve araçların da ışıklara ne kadar dikkat etmesi gerektiğini çocuklara anlatıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.