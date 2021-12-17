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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİGACEM'den Başsavcı Akdoğan'a ziyaret

İHA

BİGACEM'den Başsavcı Akdoğan'a ziyaret

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan ile bir araya geldi.
BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, cemiyet yönetimi ile beraber Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan'ı ziyaret etti. YargıMedya ilişkilerinin konuşulduğu görüşmede sağlıklı bir diyalog zemininin oluşturulması konusunda karşılıklı istişarede bulunuldu. Cemiyet çalışmalarıyla ilgili bilgi veren ve yargı kurumlarının gazeteciler için önemli bir haber kaynağı olduğunu söyleyen BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, medya ve yargı mensupları arasındaki iletişim kopukluğunun çoğu zaman telafisi mümkün olmayan hatalara sebep olduğuna dikkat çekti. Aygül, “Adliye bizim için başlı başına bir haber kaynağı olduğundan dolayı önemsediğimiz bir kurum. Aynı zamanda hassas bir alan, zaman zaman bilgi alınamayan bir alan çoğu zaman da bilgi kirliliğinden dolayı ciddi sorunlar yaşadığımız bir alan. Bir basın meslek örgütü olarak birinci talebimiz sahada çalışan meslektaşlarımızın bilgiye erişimi noktasında adliye ile sağlıklı bir diyalog geliştirilmesi. Bu karşılıklı fayda sağlayıp birçok sorunu ortadan kaldıracaktır. Yine cemiyet olarak düzenlediğimiz çok sayıda kurs ve seminer gibi programlarımız var. Özellikle cezaevlerinde bulunan hükümlülere ve denetimli serbestlik uygulaması ile iyileştirme programlarına tabi tutulanlara yönelik kurs, seminer, etkinlik vs. düzenleyebiliriz. Özetle biz yargı camiası ile basın mensupları arasındaki tek ilişkinin yargılayanyargılanan, karar vereneleştiren ilişkisi olmasını değil bunların dışında da iki önemli meslek grubu olarak da ilişki geliştirilmesini önemsiyoruz. Evet iki meslek grubu olarak yollarımız sürekli kesişiyor belki ama, basın ve ifade özgürlüğü konusundaki eleştirilerimizi saklı tutmakla beraber, bizce hakimsavcı, gazeteciler hata yapsın da yargılayalım diye beklemediği gibi gazeteciler de yargı yanlış karar versin teşhir edelim diye fırsat kollamıyor. Kuvvetler ayrılığının iki önemli kurumu olarak sağlıklı bir diyalog geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan ise basınla doğru temelde ilişki kurmayı çok önemsediklerini dile getirdi. Akdoğan, “Basınla doğu ilişki bizim için çok önemli. Çoğu zaman kamuoyu için önem arz eden konularda sağlıklı bilgi akışı olmamasından kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. Medyaya ilk elden doğru bilgi ulaşmadığı zaman yanlış yapılan haberler bizi de zan altında bırakıyor. Makul temelde doğru bilgi akışını sağlamanın karşılıklı fayda sağlayacağı şüphesizdir. Yine bütün basın mensuplarına olduğu gibi yargı muhabirliği konusunda uzmanlaşmak isteyen basın mensuplarına da kapımız sonuna kadar açık. Faaliyetlerimizle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini önemsiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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