Kaymakam Yelek’ten köy ziyareti

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Uzuntaş köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Yelek, köy ziyaretinde yaptığı incelemelerde, yapımı devam eden parkeli yol çalışması, köyün genel durumu ve sorunları hakkında Muhtar Ferhat Malgaç’tan bilgi aldı. Köy meydanında bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Yelek, köylere en iyi ve kaliteli hizmeti getirebilmek için çalıştıklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri köy ziyaretleri ile yaşanan sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılmasının amaçlandığını ifade eden Kaymakam Yelek, daha sonra hane ziyaretinde bulunarak hasta olan Hacı Çelik ve Azize Çelik çiftine ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak köyden ayrıldı.

Ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Yelek’e memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, göstermiş oldukları yakınlık ve destekler için teşekkür ettiler.

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