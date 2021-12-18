28 yaşındaki Leyla doktor, sporda kalp krizinden öldü 

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, spor merkezinde kalp krizi geçiren Dr. Leyla Gonca Turan (28), kaldırıldığı hastanede meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bitlis Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan Dr. Leyla Gonca Turan, spor yapmak için Tatvan ilçesindeki spor salonuna gitti. Burada çalıştığı sırada aniden fenalaşan Turan, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Leyla Gonca Turan, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren ÇALIŞKAN

2021-12-18 14:57:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.