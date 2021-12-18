28 yaşındaki Leyla doktor, sporda kalp krizinden öldü 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28 yaşındaki Leyla doktor, sporda kalp krizinden öldü 

DHA

28 yaşındaki Leyla doktor, sporda kalp krizinden öldü 


Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, spor merkezinde kalp krizi geçiren Dr. Leyla Gonca Turan (28), kaldırıldığı hastanede meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 
Bitlis Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan Dr. Leyla Gonca Turan, spor yapmak için Tatvan ilçesindeki spor salonuna gitti. Burada çalıştığı sırada aniden fenalaşan Turan, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Leyla Gonca Turan, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.  DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren ÇALIŞKAN
2021-12-18 14:57:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Yelek’ten köy ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek’ten köy ziyareti
BİGACEM'den Başsavcı Akdoğan'a ziyaret
YEREL HABERLER BİGACEM'den Başsavcı Akdoğan'a ziyaret
Nemrut Kalderası’nda mahsur kalan turistler kurtarıldı
YEREL HABERLER Nemrut Kalderası’nda mahsur kalan turistler ...
Bitlis'te TIR ve otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Bitlis'te TIR ve otomobil çarpıştı: 1 ölü
Minik çocuklara emniyet kemeri eğitimi
YEREL HABERLER Minik çocuklara emniyet kemeri eğitimi
Otomobille tır çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobille tır çarpıştı: 1 ölü
Bitlis’te 4 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 4 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis´te 4 köy yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Bitlis´te 4 köy yolu, kardan kapandı
Van Gölü manzaralı seyir terası çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Van Gölü manzaralı seyir terası çalışmalarında sona ...
Tatvan'da İngilizce kursu açıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da İngilizce kursu açıldı
UMKE’den VEDAŞ personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER UMKE’den VEDAŞ personeline ilk yardım eğitimi
Van Gölü’nün çekilmesiyle yeni mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler güzel görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Van Gölü’nün çekilmesiyle yeni mikrobiyalitler gün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.