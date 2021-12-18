Tatvan’da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırıldı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinin Tatvan Belediyesi Sergi ve Konferans Salonu’nda düzenlenen barış töreni, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan duaların ardından konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından Ateş ailesi ile Aktay ailesi bireyleri Kur'anı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti. Barış törenine Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani, Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, kanaat önderleri, din adamları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile aile bireyleri katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.