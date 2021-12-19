Kar ve tipide 2 saat mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda 2 saat mahsur kalan VEDAŞ ekibi, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyüne elektrik arızasına giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Tipi nedeniyle Otluyazı ve Akçaören köy yolunda araçları kara saplanan 3 kişilik VEDAŞ ekibi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nden yardım talebinde bulundu. İhbar sonucu bölgeye giden Özel İdare ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu mahsur kalan VEDAŞ ekibini kurtardı.

Kurtarılan VEDAŞ ekibinden Abdullah Badisabah, Otluyazı Köy grubunda elektrik arızasına müdahale için iki arkadaşıyla birlikte yola çıktıklarını ve Otluyazı ile Akçaören köy yolunda tipiye tutulduklarını söyledi. Badisabah, telefonla ulaştıkları özel idare ekiplerinden yardım talebinde bulunduklarını belirterek kendilerini kurtaran Ahlat İlçe Özel İdare ekibine ve Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan’a teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

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