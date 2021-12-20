Bitlis’te kar tatili

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Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1,5 gün tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü öğleden sonra ve 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

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