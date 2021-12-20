Ahlat’ta 11 köy yolu ulaşıma kapandı, 6 köy okulunda eğitime ara verildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapanırken, 6 köy okulunda ise eğitime ara verildi.
Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 11 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy okulunda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Otluyazı, Akçaören, Kırkdönüm, Yoğurtyemez, Seyrantepe ve Bahçe köylerimizde 20 Aralık 2021 Pazartesi günü için eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.