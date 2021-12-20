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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da madde bağımlılığının zararların anlatıldı

İHA

Tatvan’da madde bağımlılığının zararların anlatıldı

– Bitlis’in Tatvan ilçesindeki İstasyon İlköğretim Okulundaki öğrencilerin velilerine yönelik madde bağımlılığının zararları anlatıldı.
Tatvan Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekip tarafından uyuşturucu madde kullanımının zararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Konunun çok hassas olduğunu belirten uzman ekipler, çocukların genel olarak madde kullanımına merak etme, özenme, arkadaş ısrarı, kişisel sorun, ailevi sorun veya eğlence maksadıyla başladığını anlattı.
Uyuşturucu madde kullanan gençlerin öncelikle arkadaş çevresinin değiştiği, iştahsızlık yaşadığı, odasına kapanıp hiç kimseyle görüşmek istemediği, uyku düzeninin bozukluğu gibi durumlara rastlandığı dile getiren uzmanlar, bu ve buna benzer sorunlarla karşılaşan ailelerin öncelikle okullardaki psikolojik danışmanlara veya polis ya da jandarmaya başvurması gerektiğini vurguladı.
İstasyon İlkokulu Müdürü Kemal Sönmez’in konuşmasıyla devam eden program, slayt gösterisiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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