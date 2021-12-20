Kar ve tipide mahsur kalan 20 öğrenci kurtarıldı

Bitlis merkeze bağlı Kömüryakan ve Konuksayar köyleri arasında kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 öğrenci kurtarıldı.
Üç gündür artarak yağan kar yağışı Bitlis’te hayatı olumuz yönde etkiliyor. Okullarına giden öğrenciler, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri, hemen bölgeye geldi. Yürütülen çalışmalar sonucunda öğrenciler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.