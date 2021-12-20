Bitlis'te tipide yolda kalan 2 servisteki 20 öğrenciyi jandarma kurtardı

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Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle yolda kalan 2 servis minibüsündeki 20 öğrenci, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bitlis'te aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tipiye, merkeze bağlı Kömüryakan ile Konuksayar köyleri arasında yakalanan 20 öğrencinin içinde bulunduğu 2 servis minibüsü, yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlara zincir takıp, halat bağlayarak, içindeki öğrencilerle birlikte servisleri kurtardı. Daha sonra bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN

2021-12-20 16:56:09



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