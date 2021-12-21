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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü

İHA

Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki girişimci bazı kadınlar, daha önce evlerinde zevkle yaptıkları yemekleri bir lokanta çatısı altında kazanca dönüştürdü.
Tatvan’da 7 girişimci ev kadını, yöresel lezzetleri unutturmamak ve evlerini geçindirmek amacıyla sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayarak yemek yapıyor. Zevkle yaptıkları yemekleri gelen müşterilere sunarak para kazanan kadınlar, hemcinslerine örnek olup istihdamın artmasına da katkı sağlıyor. Evlerindeki mutfağın artık yetmediğini ve ticarete dönüştürüp kadınların da ayaklarının üzerinde durduklarını göstermek isteyen girişimci kadınlar, yaptıkları işten memnun olduklarını ve çevredekilerden de olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.
Bu işi ilk olarak evde yaptığını ve daha sonra ticarete dökerek kadınların da ayaklarının üzerinde durduğunu gösterdiklerini söyleyen Zerrin Orman, “Ev kadınıyım. Öncellikle bu işi evde yapıyordum. Daha sonra ticarete döküp kendi ayaklarımızın üzerinde durabildiğimizi göstermeyi ve birçok insanın bizimle beraber çalışarak ayakta olduğumuzu gösterdik. Çalışanlar olarak çok memnunuz. Müşteriler çok memnun. Yoğun çalışıp yoğun talepler alıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz bizi destekliyorlar. Biz de kadınlar olarak ayakta durduğumuzu bu şekilde gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kadınların emeğini ve fedakârlığını çalışarak gösterdiğini belirten Nurşen Alp ise “6 yıldır burada çalışıyorum. Burada çalışmamın nedeni, kendi ayaklarımın üzerinde durabilmektir. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Bize bu fırsatı sunan işletme sahibimiz Gülhan ablama çok teşekkür ediyorum. Biz burada gayet keyifli zaman geçiriyoruz. Kadınların emeğini ve fedakârlığını böylece göstermiş olduğumuzu düşünüyoruz. Burada 7 kadın çalışıyoruz. Sabah 07.00’de 3 kadın aşçımız geliyor ve yemeklerini yapıyorlar. Burada akşam saat 20.00’ye kadar çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Yemekleri yediği zaman lezzet aldığını ve haftanın 4 günü bu lokantaya geldiğini ifade eden Merham Ulugöl de, “Haftanın 6 günü çalışıyoruz ve 4 günü buradayız. Ablaların ellerine sağlık, yemekleri çok güzel. Yemekleri yediğimiz zaman da lezzet alıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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