Hizan’da kar tatili

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– Bitlis’in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, oluşan olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe merkezindeki resmi ve özel eğitim kurumları ile yatılı okullar hariç, taşımalı ve tüm köylerde eğitim öğretime 21 Aralık 2021 Salı günü ara verildiği belirtildi.

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