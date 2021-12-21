Tatvan'da tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 35 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun hafif olduğu aktarılırken ekiplerin canla başla çalıştığı belirtildi.



Bitlis merkez ve ilçelerinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınaya döndü. TatvanVan karayolu Yelkenli mevkiinde 2 yolcu otobüsü olumsuz hava şartlarından dolayı devrildi. Kazalarda ilk bilgilere göre 35 yolcu yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri hem kaza alanına ulaşmakta hem de yaralıları tahliye etmekte zorluk yaşadı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralanan yolculara kaza yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerine sevk edildi.



Olumsuz hava koşullarından dolayı çok sayıda vatandaşın da yollarda kaldığı aktarıldı. AFAD, Karayolları, Sağlık ve Belediye ekipleri TatvanVan, TatvanAhlat, TatvanBitlis, BitlisDiyarbakır yollarında ihbarlar üzerine kazalara müdahale etmeye ve yolda kalanları kurtarmaya çalıştığı belirtildi.



Öte yandan, TatvanVan yolunun 067. kilometreleri arası ve MuşTatvan devlet yolunun 1236. km'leri arası yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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