Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)VAN- Bitlis kara yolunda art arda giden farklı firmalara ait iki yolcu otobüsü kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aynı mevkide devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada her iki otobüste bulunan 24 yolcu yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Van kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Reşadiye Köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Bitlis yönüne giden farklı firmalara ait, sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 65 BJ 306 ve 34 JN 1813 plakalı yolcu otobüsleri, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle art arda yoldan çıkıp devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada yan yatan otobüslerde bulunan 24 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 20'si Bitlis Devlet Hastanesi, 4'ü ise Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Tatvan-Van ile Bitlis-Muş karayolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle akşam saatlerinden itibaren ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-12-21 22:52:31



