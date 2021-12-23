Bitlis’te Gedikli köyünün su sevinci

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyünün su sorununun çözülmesi, büyük sevinçle karşılandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki 130 haneli, 500 nüfuslu Gedikpınar köyünün 35 yıllık su sorunu, yapılan sondaj çalışması ile sona erdirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, "Köyümüze Kaymakamlığımızın imkanları ile 103 bin metrelik içme suyu hattı döşenerek köyümüzün su sıkıntısı giderildi” dedi.

Gedikpınak Köyü Muhtarı Muhyettin Ulubay ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Öncelikle devletimizden ve Kaymakamımız Ramazan Cankaloğlu’ndan Allah yüz bin kere razı olsun. Köyümüze suyumuzu getirdi. Bizleri 35 yıllık su sıkıntısından kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Yüce Rabbim devletimizi her daim muzaffer kılsın, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin inşallah” ifadelerini kullandı.

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