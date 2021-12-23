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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar el emeği ile üretiyor

İHA

Kadınlar el emeği ile üretiyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM2) tarafından kadınlara yönelik açılan iğne oyası kursu rağbet görüyor.
Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezinde (ADEM2) kadınlara yönelik açılan iğne oyası kursu rağbet görüyor. Tatvan’da bulunan ADEM tarafından kaliteli vakit geçirmek için açılan iğne oyası kursunda 19 kursiyer kadına eğitim veriliyor. Kursa katılan kadınlara bir yandan ekonomik olarak aile bütçelerine katkı sağlarken diğer yandan sosyalleşmelerine yardımcı oluyor. Kursa katılan kadınlar yaptıkları ürünleri satarak maddi kazanç sağlarken eğlenceli vakitte geçiriyor.
Kadınların iğne oyası kursuna katılarak hem stres attıklarını hem de maddi ve manevi rahatladıklarını belirten usta öğretici Hüsna Dağ; “ Burada 19 kursiyerim var. Kursiyerlerim buraya gelip stres atarak maddi ve manevi rahatlıyorlar. Biz onlara ürün veriyoruz. Ürün karşılığında hem bize hem de kendilerine ürün çıkarıyorlar. Bu da onlar için çok iyi oluyor. İsterlerse burada satışta yapabiliyorlar. Maddi ve psikolojik olarak onlara iyi geliyor. Çünkü iş işlerken onları rahatlatıyor” dedi.
Kursta yaptıkları ürünleri satarak maddi kazanç elde ettiklerini söyleyen kursiyer Çiğdem Uluçınar; “Biz buraya iğne oyası öğrenmek için geldik. Hocamızdan çok memnunuz bize birçok şey öğretti. Öğrendiklerimiz ile elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kurstan bize bir şeyler veriyorlar. Hem kendimize yapıp satıyoruz hem de kursa yapıyoruz. Oradan da bir ek kazanç elde ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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