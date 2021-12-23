Bitlis´te, 195 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, kar nedeniyle kapanan 258 köy ve mezra yolundan 195'i yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin 63 köy ve mezra yolunu açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kentte 4 gün boyunca yağan yoğun kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kapanan 258 köy ve mezra yolunun açılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince 50 iş makinesi ve 75 personelle yürüttüğü çalışmalarda 195 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 63 yerleşim biriminin açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, uzun yola çıkan sürücülere sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-12-23 11:53:51



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