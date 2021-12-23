Bitlis’te yeni Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, hayırsever iş adamı Yusuf Özmen’in destekleriyle Güroymak’ta yapılan Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılış programına katıldı. Program öncesi Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Vali Çağatay’a Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu hakkında bilgiler verdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program bir özel eğitim öğrencisinin şarkı söylemesi ile devam etti. Programda konuşan Vali Çağatay, “Yapımı daha önce tamamlanan ama açılışı bugüne nasip olan güzel bir hayır hizmetinin açılışında beraberiz. Çok özel bir hizmet olmuş bu hizmet. Bitlis hayırsever anlamında hep söylüyorum, gururla söylüyorum o kadar çok hayırseverimiz var ki okul açmaya zaman bulmakta zorlanıyoruz. Başta hayırsever Yusuf Özmen olmak üzere tüm Bitlisli hayırseverlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Program sonrası Vali Çağatay, okulda görev yapan öğretmenler ile sohbet edip istek ve sorunlarını dinledi. Programa Vali Oktay Çağatay ile birlikte Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ramazan Cankaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, Güroymak ilçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ve öğrenci velileri katıldı.

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