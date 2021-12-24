Dünya 2.’si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya 2.’si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

İHA

Dünya 2.’si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Bitlisli milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci’nin yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.
Küçük yaşta yüksekten düşme sonucu sol kolunu kaybeden 30 yaşındaki milli sporcu Nurcihan Ekinci, 8 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesi sonucu tanıştığı tekvandoda başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak toplam 43 ülkeden 263 sporcunun mücadele ettiği 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'na katılan Ekinci, ikinci olmayı başardı. Bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmada üst üste dereceler elde eden Ekinci, şimdi ise gözünü dünya ve Avrupa şampiyonluğuna dikti.
Elde ettiği başarı ile hem Türkiye'yi hem de Bitlis’i gururlandıran Nurcihan Ekinci, şampiyona sonrası kente dönerek yeni başarılar için çalışmalarına başladı. Üst üste elde ettiği başarılarla hemcinslerine ve akranlarına örnek olan Ekinci’nin üst üste 5 Türkiye şampiyonluğu da bulunuyor.
Eylül ayında şampiyonluk hedefiyle katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı talihsizlik sonucu şampiyonadan üçüncülük, İstanbul’da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'ndan ise ikincilik madalyasıyla Bitlis’e dönen milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, yeni hedefinin hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ekinci, “Yaklaşık 78 yıldır aktif bir şekilde milli takımda yer almaktayım. En son 23 ay önce Avrupa Şampiyonası vardı. Orada üçüncülük elde etmiştim. Yalnız bu beni tatmin etmemişti. Bu yıl iyi bir totemle başladım. Türkiye’de birincilik, Avrupa’da üçüncülük elde ettim. Benim hedefim dünyada birincilikti. Maalesef küçük mental sorunlarla birinciliği kaybettim. İnşallah önümüzdeki dünya şampiyonasında birinciliği hedefliyorum ve o şekilde de çalışıyorum. Bu yıl dünya ikinciliği nasip oldu. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Aktif bir şekilde antrenmanlara devam ediyorum. Benim için 2021 yılı hem ulusal hem de uluslararası şampiyonalarda elde ettiğim önemli başarılarla dolu bir yıl olarak geçti. İnşallah 2022 yılında da yeni hedefim Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak ve buradan elde edeceğim derecelerle inşallah 2024 yılında yapılacak olan Paris Olimpiyatlarına da katılmayı hedefliyorum” dedi.
Birinciliği kıl payı kaçırdığını ve maça çıkmadan önceki duygularını aktaran Ekinci, “Korktuğum bir rakibim vardı ve güçlü bir rakiple karşı karşıya kalacağımı biliyordum. Onun ister istemez bir çekingenliği vardı. Yeni bir kiloda yarışıyorum. Taylandlı hareketli bir sporcuydu. Attığı yüksek puanlı teknikten sonra araya fark girdi. Toparlamaya çalışayım derken zaman bitti ve böylece birincilik rakibime kaldı ve kaybetmiş oldum. Bu eksikliklerimi geldiğim günden beri takip ediyorum ve maçları izliyorum. Belki de aynı maçı defalarca izledim. Kondisyon olarak hiçbir sıkıntım yok, tek sıkıntım mental açıdan oluşuyor. Zamanı iyi değerlendiremedim. Ama bunun üstesinden de geleceğim. Bizim ile birlikte oraya 43 ülkeden 265 sporcu geldi ve güzel bir organizasyondu” şeklinde konuştu.

"Hiçbir engelimiz başarıya engel değil"
Hiçbir engelin başarıya engel olmadığına vurgu yapan başarılı sporcu, “Para tekvando, dünyada da çok yeni bir branş. Engelliler genelde kendilerini evde saklamayı tercih ediyor. İnsanların bakışlarından, sorularına cevap vermemek için bile olsa çoğu engelli dışarıya çıkmıyor. Devletin de bu anlamda birçok girişimleri var. Belediye ve halk eğitim merkezleri engelli olan insanlar için bu tarz girişim ya da kurslar açarak yönlendirici faaliyet ve etkinlikler yapılabilir. Çünkü bazı insanlar cesaret edemiyor. Özellikle engelli insanlar ‘ben yapabilir miyim’ diye düşünüyorlar. Bana ilk söylenilen yıl yapmadım. Ben yapamam diyordum. Bana açıkçası mantıksız geliyordu. Bu insanlara hem psikolojik hem de finansal değerler sağlanarak engellileri evden çıkarabilirler diye düşünüyorum. Bütün engelliler için söylüyorum, kendilerini içeriye tıkmasınlar. İçeride hiçbir şey yok, var olan şey dışarıdadır. Bunu değiştirmek gerekiyor. İstemek gerekiyor. Umut ediyorum ki bütün gençler bu konuda hayatları için bir yol çizerler ve bu yolda onlara başarı, aydınlık, sağlam bir zihin ve gelecek nasip eder” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te 195 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te 195 köy yolu ulaşıma açıldı
Bitlis’te yeni Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te yeni Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı
Doç. Dr. Palabıyık: “Yeni ekonomik modelimiz 21. yüzyılın en etkili modellemelerinden biri olacaktır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Palabıyık: “Yeni ekonomik modelimiz 21. ...
Bitlis´te, 195 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bitlis´te, 195 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
Kadınlar el emeği ile üretiyor
YEREL HABERLER Kadınlar el emeği ile üretiyor
Bitlis’te Gedikli köyünün su sevinci
YEREL HABERLER Bitlis’te Gedikli köyünün su sevinci
Tatvan’da kartpostallık kar manzaraları
YEREL HABERLER Tatvan’da kartpostallık kar manzaraları
Bitlis’te 258 köy yolu ulaşıma kapandı Kar kalınlığı yaklaşık 170 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Bitlis’te 258 köy yolu ulaşıma kapandı Kar kalınlığı ...
(Özel) Tatvan’da çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER (Özel) Tatvan’da çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları ...
Hizan’da kar tatili
YEREL HABERLER Hizan’da kar tatili
Yaralılara Tatvan Belediyesinden yemek ikramı
YEREL HABERLER Yaralılara Tatvan Belediyesinden yemek ikramı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.