Bitlis´te 1 metreyi aşan karla mücadele



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te 4 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, kent merkezinde 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarının açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bitlis ve ilçelerinde aralıklarla etkili olar kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Bitlis ve ilçelerine bağlı 43 yerleşim yerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütülüyor. Bitlis merkezde ise mahalle aralarında belediye, ana arterlerde de Karayolları ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını belirterek, aşırı soğuklar nedeniyle don ve buzlanma uyarısı yaptı. Ayrıca eğimi fazla olan yerlerdeki çığ riskini de hatırlatan yetkililer, bu tür bölgelerde yaşayanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-12-24 14:12:24



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