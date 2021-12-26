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Bitlis'te karla yoğun mücadele; 258 köy ve mezra yolu açıldı

DHA

Bitlis'te karla yoğun mücadele; 258 köy ve mezra yolu açıldı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te, yağan kar yağışı nedeniyle kapanan 258 köy ve mezra yolu, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Bitlis'te, 4 gün süren kar yağışının ardından 258 köy ve mezra yolu kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi bulduğu belirtilirken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 50 iş makinesi ve 75 personelle yürütülen çalışmalarda kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.  DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-12-26 16:36:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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