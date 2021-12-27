Türkiye’nin en büyük feribotunun Van Gölü’ndeki sisli yolculuğu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan İdrisi Bitlisi Feribotunun sisle kaplı Van Gölü’ndeki yolculuğu görsel şölen sundu.

Türkiye’nin en büyük feribotu ve gölünün bulaşmasına sis bulutları eşlik etti. Van’a gitmek üzere Tatvan iskelesinden hareket eden İdrisi Bitlisi Feribotu, Van Gölü üzerinde bir süre gittikten sonra gölün üzerini kapatan sis bulutları arasına daldı. Sis bulutları arasında devam eden yolculuk, ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıkarttı.

Sis bulutları arasında Van’a doğru ilerleyişini devam ettiren İdrisi Bitlisi Feribotu bir süre sonra gözden kayboldu.

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