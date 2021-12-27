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Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu

DHA

Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu


Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören çocuklara moral vermek için Hacivat ve Karagöz oyunu sergilendi. Hastane yönetimi ve Bitlis Belediyesi´nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte koronavirüs hastalığına da dikkat çekildi.
Bitlis Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki tiyatro ekibi, gösteri yaptı. Hasta çocuklara moral için hazırlanan Hacivat ve Karagöz oyunu ilgiyle seyredildi. Tedavi gören çocuklar, oyunun sonunda Hacivat ve Karagöz'ü candıran oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Bitlis Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emrah Şölen, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte Hacivat ve Karagöz oyunu ile ilgili olarak fikir birliği yaptık. Bu fikrimizi Bitlis Belediye Başkanı'mızla görüştük. Belediyenin de profesyonel tiyatro ekibi olduklarını gördük. Tedavi gören çocuklarımıza moral olması için böyle bir etkinlik düzenledik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2021-12-27 13:22:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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