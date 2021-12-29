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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te jandarma, akıllı yaka kamerası kullanmaya başladı

DHA

Bitlis'te jandarma, akıllı yaka kamerası kullanmaya başladı


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)ASELSAN tarafından üretilen ve Türkiye´de sadece 3 kentte bulunan yaka kamerası, Bitlis´te de ilk defa jandarma arama kontrol noktasında kullanılmaya başlandı. 'EKS-2WX' adı verilen yaka kamerası, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar ile suçluları anlık tespit edebiliyor.
ASELSAN'ın ürettiği akıllı yaka kameraları, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Çimenli yol kontrol noktasında kullanılmaya başlandı. ASELSAN'ın, asayiş ve güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri için ürettiği 'EKS-2WX' yaka kamerası, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde suçluları anlık tespit ediyor. Yaka kamerası, Bitlis'in yanı sıra Hakkari, Şırnak ve Siirt'te kullanılıyor. 
Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleriyle bilişim altyapılarından yararlanıyor. Yaka kamera sistemi, Bitlis-Ahlat-Adilcevaz-Erciş-Van kara yolu üzerindeki Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çimenli yol kontrol noktasında etkin olarak kullanılıyor. Yaka kamerasının, jandarma ekiplerinin iş yükünü ise önemli oranda hafiflettiği belirtildi. Yol uygulamalarında kimlik toplamak yerine yüze bakarak hızlıca sorgulama yapılabilen uygulamayla asayiş ve güvenliği daha hızlı sağlanıp vatandaşlar bekletilmeden işlemleri yapılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-12-29 10:12:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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