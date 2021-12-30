'Dur' ihtarına uymadı, minibüsünden 37 kaçak göçmen çıktı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, yol kontrol noktasından jandarmanın uyarısına rağmen kaçan minibüs sürücüsü S.K., takip sonucu durduruldu. Minibüste 37 kaçak göçmen yakalandı, S.K. ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, BitlisBaykan kara yolunun Tanrıyar uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Jandarmanın durdurmak istediği minibüs sürücüsü S.K., uyarılara rağmen hızını artırıp, kaçtı. Yapılan takip sonucu S.K., durdurulurken, minibüste Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Organizatörlük yaptığı belirlenen S.K. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-12-30 11:29:12
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