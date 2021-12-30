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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te tarihi eser kaçakçılığı

İHA

Bitlis'te tarihi eser kaçakçılığı

Bitlis’te tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 7 obje ve 1 adet yüzük ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs ise yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Adilcevaz ilçesi Yolçatı köyü mevkiinde 2 aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, bir aracın bagajında tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ve 1 adet yüzük bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak şüpheli 3 şahıs hakkında Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla adli tahkikata başlanmıştır” denildi.

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