Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde arama yapılan aracın bagajında 7 obje ve 1 yüzük ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz'ın Yolçatı köyü yakınlarında kontrol noktasında 2 aracı durdurdu. Arama yapılan araçlardan birinin bagajında 7 obje ve 1 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-12-30 11:50:05



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