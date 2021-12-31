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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz’da sokak hayvanları için ekmek ve sakatat bırakıldı

İHA

Adilcevaz’da sokak hayvanları için ekmek ve sakatat bırakıldı

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına ekmek ve sakatat bıraktı.
Adilcevaz’da soğuk hava şartları nedeniyle sokakta yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Başkan Yardımcısı Zeynelabidin Nacar, ulaştırma sorumlusu Fuat Tutçu ve zabıta ekipleri birlikte ekmek ve sakatat benzeri yiyecekler bıraktı. Başkan Gürsoy, ekipleriyle birlikte yaban hayvanlarının aç kalmaması için Süphan Dağı eteklerine de yiyecek bırakmayı ihmal etmedi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak ve yaban hayvanları için önlem aldıklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sahipsiz hayvanlara, dışarıda bulunan köpeklere belediye olarak ekmek ve sakatat ürünleri bırakıyoruz. Adilcevaz’ın çeşitli yerlerinin yanı sıra ayrıca kırsal alanlarda dahil olmak üzere en az 67 yere bunların dağıtımını yapacağız. Hem köpekler, hem kuşlar hem de yaban hayvanları bundan faydalansın diye düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda barınak yaparak bu hayvanlara barınaklarda sahip çıkacağız. Hayvanların sokaklarda olması bizler için çok büyük bir problem. Maalesef dışarıda olan köpekler insanlarımıza zarar vermeye çalışıyor. Ama biz onları herhangi bir sıkıntıya sokmadan aşılarını yapıp kısırlaştırarak yaşatmaya çalışacağız. Ayrıca Süphan Dağı eteklerinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanları, doğada yabani hayvanlar var. Adilcevaz Belediyesi olarak bu hayvanları korumak ve doyurmak için önlem aldık. Bu hayvanların aç kalmaması için belirlediğimiz yerlere ekmek ve sakatat gibi çeşitli gıda ürünleri koyduk” dedi.

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