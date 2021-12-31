Bitlis'te iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin SorgunKıyıdüzü köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 48 PS 880 Ford markalı tır, aynı istikamette ilerleyen 33 BKR 64 Ford markalı tıra arkadan çarptı. Kazada 48 PS 880 plakalı tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 1 kişi de ağır yaralanarak Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan hemen sonra olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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