Tatvan'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

İHA

Tatvan'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Tatvan'da 2022'nin ilk bebeği saat 00.00'da dünyaya geldi.

2022 yılının ilk bebeği Tatvan'da özel bir hastanede dünyaya gelen Aksoy ailesinin kız bebekleri oldu. Saat 00.00'da 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Veysel Toprak ise mutlu olduklarını ve yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bitlis'te iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaymakam Yelek’ten tekstil atölyesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek’ten tekstil atölyesine ziyaret
Adilcevaz’da sokak hayvanları için ekmek ve sakatat bırakıldı
YEREL HABERLER Adilcevaz’da sokak hayvanları için ekmek ve sakatat ...
Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor
YEREL HABERLER Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle ...
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara ...
Belediye başkan yardımcısı ve şoförü trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısı ve şoförü trafik kazasında ...
Bitlis’te bir ayda 374 kütüphane yapıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te bir ayda 374 kütüphane yapıldı
Ahlat’ta kütüphane açılışı
YEREL HABERLER Ahlat’ta kütüphane açılışı
Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı
'Dur' ihtarına uymadı, minibüsünden 37 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, minibüsünden 37 kaçak göçmen ...
Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı
YEREL HABERLER Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı
'Dur' ihtarına uymadı, minibüsünden 37 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, minibüsünden 37 kaçak göçmen ...
Bitlis'te tarihi eser kaçakçılığı
YEREL HABERLER Bitlis'te tarihi eser kaçakçılığı
Bitlis'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te 37 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.