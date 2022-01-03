Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Özel: “Nemrut’un develerini koruyarak turizme kazandırmalıyız”

Van Gölü Aktivistleri, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve halk arasında deve kervanına benzetildiği için “Nemrut’un Develeri” denilen sıralı kaya bloklarına farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Van Gölü Aktivistleri de insanlığın ortak mirası olan alanın tanıtımı için harekete geçti. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle 50 kişilik aktivist grubu ve Tatvan AKUT ekibiyle birlikte farkındalık yürüyüşü yaptıklarını belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, söz konusu alanın tanıtımı için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Şekillerin develere benzemesi nedeniyle Nemrut’un develeri olarak adlandırılan kaya bloklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Özel, çevresinde bir su kaynağının da bulunduğu ve belli bir düzen içinde dikili olan kayaçların bazı kişilerce tahrip edildiğini ve taşların her geçen gün biraz daha yıprandığını ifade etti.

Özel, “Bu tür doğal yerler bizim için oldukça önemlidir. Buralar turizme kazandırılmalı. Bunların hepsi bizim için birer mirastır. Bunu tanıtırsak memleketimize faydası olacaktır. Bugün aramızda olan AKUT ekibine ve bizi destekleyen DAKA’ya ve gönüllülere canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, farkındalık yürüyüşü esnasında kapalı bulunan Nemrut Kayak Tesisini gezdiklerini de belirterek, kayak tesisinin bir an önce faaliyete açılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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