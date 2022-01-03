Bitlis'te 70 köy yolu kardan kapandı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 75 kişilik personel, 50 iş makinesi ile yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte dün akşam başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 75 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde park halindeki bazı araçların kara gömüldüğü görüldü. Kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi, 50 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile karla mücadele çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, bölge halkının çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-03 11:46:34



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