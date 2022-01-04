Bitlis merkezli terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Bitlis merkezli 4 ilde bölücü terör örgütüne yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, “Bölücü Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçunu işlediği belirlenen 8 şahsa yönelik 4 Ocak 2022 günü Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucu 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında 8 adet akıllı cep telefonu, 8 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet savcılarının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Gözaltına alınan 8 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.