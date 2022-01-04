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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

İHA

Bitlis’te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bitlis’teki bazı bölgeler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 29.12.2021 tarihli ve 4989 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2022 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bazı bölgelerin geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, “Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Mutki (16) olarak adlandırılan; Mergimalan Pınarı, Tavusdağı Tepe, Gıradar Tepe, Medresim Tepe, Kirpilik Deresi, Herasa Deresi, Kocabent Tepe, Resul Tepe, Badin Tepe, Kepir Tepe, Anbar Deresi, Bük Tepe, Geyik Tepe, Zizzik Pınarı, Amizdağı Tepe, Pehenan Tepe, Nagap Deresi, Lender Deresi, Cavu Tepe, Dizik Tepe, Seriini Tepe, Atiyetefors Sr, Kanıyekeri Deresi, Potemi Tepe, Cikhatik Sr, Meydanok Tepe, İsmail Ağa Tepe, Diriarya Deresi, Sibirgip Tepe, Gevrun Tepe, Nişok Tepe, Meydanok Tepe, Gerran Tepe, Çaşbaşı Tepe, İsimsiz Tepe, Hupel Tepe, Torun Deresi, Aşitdağı Tepe, İsimsiz Tepe, Nakab Deresi, Kıble Tepe, Kevribilintaş Tepe, Geyik Tepe, Çukur Tepe, Kevrihuma Sırtı, Kevresor Tepe, Ziyaret Tepe, Kıble Sr, Şahs Tepe, Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Hizan (13) olarak adlandırılan; Belejur Tepe, Gevikurun Tepe, Aveberhan Yayla, Kırmızıtaş Tepe, Kavakan Tepe, Pertek Yayla, Cemipiri Deresi, Kuzan Dağı, Keriş Sırtı, Gerehalil Tepe, Hasan Dağı, Kurimas, Mirceladin Dağı, Keprifılla Sırtı, Milidiza Tepe, Saviyat Yayla, Dokuztaş Tepe, Musa Tepe, Geçenek Deresi, Baytar Deresi, Bakkandık Deresi, Salangit, Kariçen Tepe, Melihazel Deresi, Çorakkaya Tepe, Kubbe Tepe, Köprütaşı Tepe, Sumuluk Deresi, Haçini Deresi, Güner Tepe, Büyük Dere, Darı Kenarı, Aviçka Tepe, Beyaz Kapı Tepe, Vida Sırtı, Bergu Tepe, Kaçbaşı Tepe, Sapıkhatun Deresi, Cemileleği Deresi, Ceceli Deresi, Cevrik Pınarı, Piye Tepe, Sambat Pınarı, Düz Tepe, Vilahav Tepe, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Merkez (14) olarak adlandırılan; Spor Tepe, Kevkep Yaylası, Yeşil Tepe, Konka Tepe, Tekir Tepe, Sarpkaya Tepe, Düve Deresi, Kaniyakari Deresi, Potemi Tepe, Milakelikan Tepe, Hertok Deresi, Dolabırın Tepe, Yüksek Sırtı, Liri Sırtı, Cilifte Tepe, Kıcan Tepe, Marse Tepe, Zini Tepe, Marse Tepe, Kalem Tepe, Güllüce, Çember Sırtı, Atlı Tepe, Birlik Tepe, Aktaş Tepe, Büyüksalih Tepe, Şeyhhasan Tepe, Tirikan Sırtı, Katıl Tepe, Cuyük Tepe, Ketyan Tepe, Sisar Sırtı, Kohelo Tepe, Hırt Tepe, Tuki Tepe, Ambarbaşı Tepe, Geri Tepe, Aliağanın Tepe, Kurt Tepe, Zindavar Tepe, Polikan Deresi, Tolkin Tepe, Razan Tepe, Varokan Sırtı, Derikan Tepe, Hatunan Tepe, Karataş Sırtı, Kudida Tepe, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Tatvan (12) olarak adlandırılan; Kavrak Tepe, Varişini Deresi, Ağaran Tepe, Çeperi Tepe, Guvze Tepe, Hımıs Tepe, Vartisör Tepe, Keten Deresi, Karataş Tepe, Derabi Deresi, Beriomuz Tepe, Cemipiri Deresi, Kevraraz Kayası, Hıdıri Deresi, Ahkis Deresi, Kale Tepe, Giresipi Tepe, Kepehor Tepe, Seyran Tepe, Şehit Tepe, Kavrak Tepe, Sinyer Deresi, Ağmap Köprüsü, Giri Tepe, Balık Pınarı, Kafiran Tepe, Karaçi Köprü, Cemiaşı Köprü, Kevrüküzan Tepe, Kurtihaşari Tepe, Kimyakup Tepe, Kevrihelizan Yaylası, Gühüş Tepe, Vakahasan, Sarnıç Tepe, Oranis Deresi, Bilisanga Yaylası, Harapkale Tepe, Beyaztaş Sırtı, Cevizlidere, Pınar Deresi, Nizar Tepe, Bahçe Tepe, Şangan Tepe, Mavinar Tepe, Varişiri Tepe geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi” denildi.

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