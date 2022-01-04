Bitlis merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, `Bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet´ suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik bugün Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-04 17:33:18



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