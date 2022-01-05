Pervari Kaymakamı Yerlikaya’dan Hizan Kaymakamı Yelek’e ziyaret

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– Siirt’in Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’e iadeyi ziyarette bulundu.

Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan ve Beğendik Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ile birlikte Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’i makamında ziyaret eden Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, ilçe hakkında sohbet edip istişarelerde bulundu.

Kaymakam Yerlikaya’ya kültür merkezi ve halk kütüphanesini gezdiren Kaymakam Yelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

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