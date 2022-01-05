Güzeldere Vadisi'nden kartpostallık kış manzaraları Güzeldere Vadisi'nde menderesler kara büründü Tatvan’da kar yığınları arasında oluşan menderesler görenleri hayran bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Tatvan ile Hizan yolu üzerinde bulunan kar yığınları arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sundu.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Güzeldere Ovası'ndaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluştururken bugünlerde dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu. Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsü ve sis bulutları arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışıyla birlikte kıvrak şekilde uzayıp Güzeldere Vadisi'nden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi. Öte yandan kartpostallık görüntüler oluşturan mendereslerde yabani hayvanların yer alması, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.