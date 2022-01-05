Bitlis’te sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde jandarma tarafından sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem ve mama gibi yiyecekler bırakıldı.
Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis’te sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çetin kış şartları nedeniyle beslenme imkanı zorlaşan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem, mama ve yiyecek bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.