Bitlis'te jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, jandarma ekiplerince kış şartları nedeniyle sokak hayvanları için doğaya yem, mama ve yiyecek bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, beslenme imkanı zorlaşan sokak hayvanları için doğaya mama, yem ve yiyecek bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-01-05 15:01:10
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