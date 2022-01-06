28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı

İHA

28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şüpheli yakalanmıştır. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise 18 adet ayrı dosyadan toplamda 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.B. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'dan öğrencilere konferans
YEREL HABERLER Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'dan öğrencilere ...
Bitlis'te jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bitlis'te jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Tatvan'ın bir yanı sis bir yanı güneş Tatvan’da bir yandan sürücüler zor anlar yaşarken, bir yandan da vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyor
YEREL HABERLER Tatvan'ın bir yanı sis bir yanı güneş Tatvan’da bir ...
Bitlis’te sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem ...
Bitlis'in yöresel ayakkabısı `harik´ süs eşyası oldu
YEREL HABERLER Bitlis'in yöresel ayakkabısı `harik´ süs eşyası oldu
Bitlis'in yöresel ayakkabısı `harik´ süs eşyası oldu
YEREL HABERLER Bitlis'in yöresel ayakkabısı `harik´ süs eşyası oldu
Güzeldere Vadisi'nden kartpostallık kış manzaraları Güzeldere Vadisi'nde menderesler kara büründü Tatvan’da kar yığınları arasında oluşan menderesler görenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Güzeldere Vadisi'nden kartpostallık kış ...
Pervari Kaymakamı Yerlikaya’dan Hizan Kaymakamı Yelek’e ziyaret
YEREL HABERLER Pervari Kaymakamı Yerlikaya’dan Hizan Kaymakamı ...
Bitlis’teki öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası’ eğitimi
YEREL HABERLER Bitlis’teki öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası’ ...
Bitlis merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı
Bitlis merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı
Bitlis’te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi
YEREL HABERLER Bitlis’te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan ...
Bitlis merkezli terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli terör operasyonunda 8 kişi gözaltına ...
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis’te görevi devraldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis’te ...
Arpet Şelalesi kısmen dondu Dondurucu soğuklardan dolayı buz tutan Arpet Şelalesi görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Arpet Şelalesi kısmen dondu Dondurucu soğuklardan ...
Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede mandalarıyla kaplıcada suya giriyor
YEREL HABERLER Bitlisli yetiştiriciler, eksi 20 derecede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.