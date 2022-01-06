28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şüpheli yakalanmıştır. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise 18 adet ayrı dosyadan toplamda 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.B. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.