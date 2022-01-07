Aydınlatılan Adilcevaz Kalesi’ne görkemli açılış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlatılan Adilcevaz Kalesi’ne görkemli açılış

İHA

Aydınlatılan Adilcevaz Kalesi’ne görkemli açılış

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde restorasyonunun bitmesinin ardından ışıklandırılan Adilcevaz Kalesi’nin açılışı yapıldı.
Adilcevaz Kaymakamlığı ve belediyenin ortaklaşa yürüttüğü çalışmadan sonra ışıklandırılan Adilcevaz Kalesi mehteran takımı, havai fişek gösterisi, yürüyüş korteji, 17 pare atışlarla muhteşem programla açıldı. Adilcevaz Kaymakamlığı önünde mehteran takımı, meşaleler ve Türk bayraklarıyla katılan yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan kortej yürüyüşü Rabia Hatun İmam Hatip Lisesi bahçesine kadar devam etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Urartu'dan Selçuklu ve Osmanlıdan bize yadigar olan Adilcevaz Kalemizi 2021 yılında restore ettik” dedi.
Belediye Başkanı Necati Gürsoy yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
“Adilcevaz Kalesi’nin restore edilmesinde büyük desteklerini gördüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden beri Adilcevaz’da değişik etkinliklere imza atan Kaymakamımız kalenin güzel olduğunu söyleyip, aydınlatılması gerektiğini her defasında hatırlattı. Fikir babası ve maddi destekleriyle kaleyi beraber aydınlattık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha iyi ve güzel açılışlarımız olacak. Birbirimizi sevdikçe ve yaklaştıkça daha güzel günler bizim olacak. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adilcevaz’da da hizmetler artacaktır.”
Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan kaleyi aydınlatmanın ve gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu hep birlikte paylaştıklarını söyledi. Kaymakam Demir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Kale figürü insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Savunma ve güvenlik gerekçesiyle yapılan bu yapılar zamanla şehir ana unsuru olmuş ve en çetin savaşların geçtiği yerler haline gelmiştir. Türk İslam tarihinde de kale figürü fetih kavramıyla özdeşleşmiş ve her bir çıkarmanın başarılı kabul edilmesinde kalenin fethedilmesi kriteri belirlenmiştir. Anadolumuz da birçok kale bulunmaktadır. Her birinin ayrı bir tarihi önemi bulunmaktadır. Ancak Adilcevaz Kalesi nice medeniyete ev sahipliği yapmış olması hasebiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu şanlı kale Türk İslam öyküsüne barınak olmuş Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan o kutsal yolculuğun eşsiz duraklarından biri olarak anılmıştır. Bu kale bizlere ecdadın bıraktığı mirası temsil ediyor. Geleceği o güzel hayallere emanet eden o mirası bize hatırlatıyor. Bizde köklü tarihimizden aldığımız güçle ecdadın mirasına sahip çıkıyor ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişi olmayanın geleceği olmayacağına inanıyor ve ahde vefanın gereği olarak Adilcevaz kalemizi aydınlatıyor, ışıklandırıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Kalemizin aydınlatılması şehrimizin havasını çok değiştirdi hayırlı olmasını diliyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından mehteran takımı gösterisi sunuldu. Ardından 16 Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyetini temsilen 17 pare top atışı ve 17 asker tarafından saygı atışı düzenlendi. Program Adilcevaz Kalesi’nden yapılan havai fişek gösterisinin ardından ışıklarının açılmasıyla turizme kazandırıldı.
Program mahalli sanatçıların verdiği konser ve yapılan ikramların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Dağ’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Dağ’dan okul ziyareti
Şehit Eren Öztürk’ün ismi okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Eren Öztürk’ün ismi okulda yaşatılacak
Çanakkale Mobil Müze Tırı Tatvan’da
YEREL HABERLER Çanakkale Mobil Müze Tırı Tatvan’da
28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı
YEREL HABERLER 28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler ...
Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'dan öğrencilere konferans
YEREL HABERLER Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'dan öğrencilere ...
Bitlis'te jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bitlis'te jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Tatvan'ın bir yanı sis bir yanı güneş Tatvan’da bir yandan sürücüler zor anlar yaşarken, bir yandan da vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyor
YEREL HABERLER Tatvan'ın bir yanı sis bir yanı güneş Tatvan’da bir ...
Bitlis’te sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem ...
Bitlis'in yöresel ayakkabısı `harik´ süs eşyası oldu
YEREL HABERLER Bitlis'in yöresel ayakkabısı `harik´ süs eşyası oldu
Bitlis'in yöresel ayakkabısı `harik´ süs eşyası oldu
YEREL HABERLER Bitlis'in yöresel ayakkabısı `harik´ süs eşyası oldu
Güzeldere Vadisi'nden kartpostallık kış manzaraları Güzeldere Vadisi'nde menderesler kara büründü Tatvan’da kar yığınları arasında oluşan menderesler görenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Güzeldere Vadisi'nden kartpostallık kış ...
Pervari Kaymakamı Yerlikaya’dan Hizan Kaymakamı Yelek’e ziyaret
YEREL HABERLER Pervari Kaymakamı Yerlikaya’dan Hizan Kaymakamı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.