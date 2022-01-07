Aydınlatılan Adilcevaz Kalesi’ne görkemli açılış

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde restorasyonunun bitmesinin ardından ışıklandırılan Adilcevaz Kalesi’nin açılışı yapıldı.

Adilcevaz Kaymakamlığı ve belediyenin ortaklaşa yürüttüğü çalışmadan sonra ışıklandırılan Adilcevaz Kalesi mehteran takımı, havai fişek gösterisi, yürüyüş korteji, 17 pare atışlarla muhteşem programla açıldı. Adilcevaz Kaymakamlığı önünde mehteran takımı, meşaleler ve Türk bayraklarıyla katılan yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan kortej yürüyüşü Rabia Hatun İmam Hatip Lisesi bahçesine kadar devam etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Urartu'dan Selçuklu ve Osmanlıdan bize yadigar olan Adilcevaz Kalemizi 2021 yılında restore ettik” dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Adilcevaz Kalesi’nin restore edilmesinde büyük desteklerini gördüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden beri Adilcevaz’da değişik etkinliklere imza atan Kaymakamımız kalenin güzel olduğunu söyleyip, aydınlatılması gerektiğini her defasında hatırlattı. Fikir babası ve maddi destekleriyle kaleyi beraber aydınlattık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha iyi ve güzel açılışlarımız olacak. Birbirimizi sevdikçe ve yaklaştıkça daha güzel günler bizim olacak. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adilcevaz’da da hizmetler artacaktır.”

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan kaleyi aydınlatmanın ve gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu hep birlikte paylaştıklarını söyledi. Kaymakam Demir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kale figürü insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Savunma ve güvenlik gerekçesiyle yapılan bu yapılar zamanla şehir ana unsuru olmuş ve en çetin savaşların geçtiği yerler haline gelmiştir. Türk İslam tarihinde de kale figürü fetih kavramıyla özdeşleşmiş ve her bir çıkarmanın başarılı kabul edilmesinde kalenin fethedilmesi kriteri belirlenmiştir. Anadolumuz da birçok kale bulunmaktadır. Her birinin ayrı bir tarihi önemi bulunmaktadır. Ancak Adilcevaz Kalesi nice medeniyete ev sahipliği yapmış olması hasebiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu şanlı kale Türk İslam öyküsüne barınak olmuş Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan o kutsal yolculuğun eşsiz duraklarından biri olarak anılmıştır. Bu kale bizlere ecdadın bıraktığı mirası temsil ediyor. Geleceği o güzel hayallere emanet eden o mirası bize hatırlatıyor. Bizde köklü tarihimizden aldığımız güçle ecdadın mirasına sahip çıkıyor ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişi olmayanın geleceği olmayacağına inanıyor ve ahde vefanın gereği olarak Adilcevaz kalemizi aydınlatıyor, ışıklandırıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Kalemizin aydınlatılması şehrimizin havasını çok değiştirdi hayırlı olmasını diliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından mehteran takımı gösterisi sunuldu. Ardından 16 Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyetini temsilen 17 pare top atışı ve 17 asker tarafından saygı atışı düzenlendi. Program Adilcevaz Kalesi’nden yapılan havai fişek gösterisinin ardından ışıklarının açılmasıyla turizme kazandırıldı.

Program mahalli sanatçıların verdiği konser ve yapılan ikramların ardından sona erdi.

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